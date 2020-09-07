Нидерланды – Италия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды – Италия.
Ставка: Нидерланды победят за 2.29.
«В центральном матче второго раунда Лиги Наций встретятся Нидерланды и Италия. Это прекрасная пара. Нас ждет отличный и интересный матч.
Сыграют две команды с достаточно молодым составом. Обе сборные показывают очень любопытный футбол, который можно смотреть с наслаждением.
Голландцы в первой игре разобрались с Польшей – 1:0. А вот Италия, неожиданно, поделила очки с Боснией и Герцеговиной. Могли итальянцы побеждать, но пропускали много атак на свои ворота.
В этом матче интуитивно я сразу же склоняюсь к победе голландцев. Они играют дома. Также, скорее всего, Нидерланды будут много атаковать ворота итальянцев.
Италия, конечно, всегда считалась мастеровитой в обороне. Но сейчас защита у нее не та, что была лет десять назад. Думаю, они сейчас ничего не смогут противопоставить бегущим вперед голландцам. Поэтому моя ставка в этой встрече – победа Нидерландов».
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