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Нидерланды – Италия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Нидерланды – Италия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды – Италия.

Ставка: Нидерланды победят за 2.29.

«В центральном матче второго раунда Лиги Наций встретятся Нидерланды и Италия. Это прекрасная пара. Нас ждет отличный и интересный матч.

Сыграют две команды с достаточно молодым составом. Обе сборные показывают очень любопытный футбол, который можно смотреть с наслаждением.

Голландцы в первой игре разобрались с Польшей – 1:0. А вот Италия, неожиданно, поделила очки с Боснией и Герцеговиной. Могли итальянцы побеждать, но пропускали много атак на свои ворота.

В этом матче интуитивно я сразу же склоняюсь к победе голландцев. Они играют дома. Также, скорее всего, Нидерланды будут много атаковать ворота итальянцев.

Италия, конечно, всегда считалась мастеровитой в обороне. Но сейчас защита у нее не та, что была лет десять назад. Думаю, они сейчас ничего не смогут противопоставить бегущим вперед голландцам. Поэтому моя ставка в этой встрече – победа Нидерландов».

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