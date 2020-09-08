«Трактор» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Трактор» — ХК «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 4.27.

«Если посмотреть трезвым взглядом на стартовый отрезок чемпионата, который календарь КХЛ нарезал для сочинцев, то можно подумать, что Александр Андриевский время летом зря не терял. Кажется, будто он побывал в офисе лиге, в том скромном кабинете, где рождаются календари, где немного пошумел, покрушил мебель, побросался стульями и вообще, как говорится, отдохнул душой. Посудите сами: в первых 10 матчах сезона ведомый Андриевским ХК «Сочи», начав в столице матчем с ЦСКА, дважды играет с «Магниткой», дважды – с «Ак Барсом» и по одному разу с «Локомотивом», «Салаватом» и московским «Динамо». Поэтому два оставшихся в десятке матча с челябинским «Трактором» можно считать едва ли не единственными возможностями набрать хоть какие-то очки.



«Трактору», конечно, так жестоко никто не мстит, поэтому у челябинцев старт сезона вполне терпимый, и он уже успел набрать первые очки в матче с китайскими товарищами из Подмосковья. Пока, правда, ничего выдающегося не показал, но после перипетий предыдущих сезонов и такой результат – слава богу!



Таким образом, для хозяев грядущий матч вполне проходной и рядовой. А вот гостям деваться некуда. Понятно, что календарь, как ни крути, загонит сочинцев под плинтус и прибьет их гвоздями к последнему месту всех турнирных таблиц. И можно надеяться только на матчи с «Трактором», поэтому гости будут рвать и метать – другого выхода у них не остаётся.



При этом статистика личных встреч будет полностью на стороне южан. Но не как конкретно ХК «Сочи», а как гостей. Потому что в семи последних официальных матчах этих соперников побеждали исключительно гости, а последняя хозяйская победа была зафиксирована аж в ноябре 2016 года. Как полагаете, всего этого в сумме достаточно для того, чтобы назвать сочинцев фаворитами?



По моему скромному убеждению, так вполне достаточно. Поэтому спешу спрогнозировать скромную, в одну, максимум в две шайбы гостевую победу сочинцев, для которых она станет лучом света в темном царстве. Конечно, она будет одержана в основное время, но легче от этого южанам не станет».