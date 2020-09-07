Борна Чорич — Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open—2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Борна Чорич — Александр Зверев в 4-м круге US Open—2020.



Ставка: Чорич выиграет как минимум два сета за 1.99.



«Всё, надо собраться, настроиться и обсудить матч Зверева с Чоричем. Что касается Чорича, то теннисист играет в стиле Новака Джоковича, только чуть хуже. Как вы, наверное, знаете, Джоковича сенсационно дисквалифицировали. Сейчас все молодые, одарённые и перспективные игроки считают, что могут претендовать на титул. На самом деле так оно и есть.



Зверев Чоричу проигрывал. Он подаёт не так стабильно, как ему хотелось бы, потому что многовато двойных ошибок, хотя рост позволяет эти двойные ошибки искоренять. Но почему-то Звереву не удаётся поймать технику движения. Двойные немного выбивают из колеи.



Чорич будет играть стабильно. Он может и рискнуть в ответственный момент. Были и сложные матчи у Борны на этом турнире. Думаю, что он сможет навязать борьбу Звереву, который идёт большим фаворитом.



Всё-таки эта нестабильная подача рано или поздно даст сбой и в игре тоже, поэтому Чорич может этим воспользоваться. Предположу, что Чорич сможет выиграть два сета».