Берреттини – Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open—2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини – Андрей Рублёв в 1/8 финала US Open—2020.

Ставка: Рублёв выиграет как минимум два сета за 1.59.

«В прошлом году именно Берреттини остановил Андрея Рублёва на US Open. Сейчас о том матче постоянно вспоминают. Итальянец в итоге дошёл до полуфинала, где проиграл только Надалю. Но я бы всё-таки не стала сравнивать эти матчи. Понятно, что теннисисты будут играть примерно в той же манере, но уровень готовности сейчас отличается.



Тогда Рублёв затратил немало сил на стартовые круги, да и до US Open немало играл. Где-то свежести ему не хватило. Сразу же на старте был затяжной матч с Циципасом. Потом еще Кирьос достался. На Берреттини пороха не хватило. Да и итальянец был очень хорош — играл мощно, подача летела.



Сейчас сложно оценить готовность игроков, потому что сетка и у того и у другого была простенькой. Оба все матчи по 3:0 закончили. Но я бы отметила, что двигается Маттео тяжелее, чем в прошлом году. Мощь никуда не делась, но рискованные прострелы проходят не с таким процентом, как тогда. Рублёв же физически подготовлен очень здорово. И у него есть серьёзная мотивация — вернуть долг итальянцу. Кстати, Андрей недавно обыграл Берреттини на грунте.



Я рисковать всё-таки не стану. Предположу, что Рублёв возьмёт минимум 2 сета. Даже если победит Берреттини, то не так легко, как на прошлом US Open».