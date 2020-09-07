Фрэнсис Тиафо – Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 4-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Фрэнсис Тиафо – Даниил Медведев в 1/8 финала US Open—2020.

Ставка: тотал больше 32.5 гейма за 1.82.

«Даниил Медведев после эпизода с Новаком Джоковичем стал главным фаворитом турнира. Многие об этом говорят. Букмекеры тоже. Но пока что мы даже не знаем, каково состояние Даниила. Три круга он прошёл молниеносно. Наверное, суммарно чуть больше трёх часов он потратил на матчи с Дельбонисом, О’Коннеллом и Вулфом. Ни сета не отдал пока. А самый сложный счёт во встречах — 6:4. Но вы сами видите, с кем он играл. Какие тут могли быть проблемы.



Фрэнсис Тиафо всё-таки игрок более высокого класса. К тому же он очень здорово провёл свой последний матч. Очень уверенно американец победил Фучовича, который до этого показывал хорошую игру и был фаворитом встречи. Так что и Тиафо набирает форму.



В Австралии в этом году теннисисты встречались. Матч тогда растянулся на четыре сета. И, думаю, сейчас Тиафо сделает максимум, чтобы хотя бы сет выиграть у Медведева. Он в принципе на это способен. Неплохая подача, очень хороший форхенд. Если где-то даст слабину Медведев, Тиафо может этим воспользоваться. Для Даниила этот матч — хорошая проверка».