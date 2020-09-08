Дания — Англия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 8 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Англия во 2-м туре Лиги наций.

Ставка: Англия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.32.

«Англия после такого перерыва (годичного) была не так хороша, как в отборочном турнире к Евро. Не скажу, что не хватало Алли или Рэшфорда. Просто связи пропали. Очень долго не было матчей. Именно по этой причине едва не упустили победу с исландцами. Повезло, что не забили пенальти исландцы.



Дания вроде много сил приложила, чтобы не проиграть Бельгии, но не вышло. Когда эмоции закончились, класс Бельгии сказался. Думаю, сейчас и класс англичан скажется. У Дании мало игроков, которые могли бы перевернуть игру. Переход Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер» прибил датчан.



Но думаю, что Англия сейчас не на ходу. Она не проиграет, конечно. Но и выиграть легко будет сложно.



Рискну поставить на «Англия не проиграет» при тотале меньше 2.5 мяча».