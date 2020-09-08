Швеция — Португалия: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги наций УЕФА

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Португалия.

Ставка: победа Португалии с нулевой форой за 1.35.

«С одной стороны, Португалия меня удивила, так как провела матч с Хорватией на высшем уровне. Португальцы сыграли очень ярко, и в целом они претендуют на то, чтобы быть фаворитом во всех своих играх.



С другой стороны, Швеция – добротная, неуступчивая команда. Не сказать, конечно, что у неё в составе много звёзд, но обыграть шведов очень сложно. Обе команды могут согласиться на ничью, такой результат может устроить и тех и других, но всё-таки в прошлой игре Португалия сыграла ярче, и она для меня небольшой фаворит.



Шведы должны сыграть лучше, чем предыдущий соперник Португалии, Хорватия. В Лиге наций у таких команд, как, например, Хорватия или Сербия, нет высокой мотивации и организации игры. Швеция – это дисциплинированная команда, и она всегда выступает примерно на одном уровне, независимо от статуса матча.



Непонятно, сыграет ли Роналду в этой игре, но, как выясняется, Португалия без Криштиану стала обладать большим набором качеств. Когда Роналду на поле, то все играют с оглядкой на него. Бывают ситуации, когда у игрока два адреса для передачи, и чаще всего пас идёт в сторону Роналду, а когда Криштиану не играет, то португальцы действуют более раскованно. В атаке много качественных игроков, которые берут на себя инициативу и показывают свой высокий уровень. С Роналду Португалия более читаемая команда, а без него она более непредсказуемая и изобретательная».