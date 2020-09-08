Польша U21 – Россия U21: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Польша U21 – Россия U21 в 8-м туре квалификации к ЧЕ-2021.

Ставка: Россия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«Момент истины для нашей молодёжной сборной. Решающий матч за выход на молодёжный Евро. Играет команда в Польше с главным соперником. Очень яркий матч команды выдали в первом круге, когда играли в Екатеринбурге. Дважды наша сборная уступала, но в компенсированное время спаслась благодаря голу Шапи Сулейманова. Важнейший мяч, который сейчас позволяет сборной России лидировать, и с отрывом.



Задача для нашей сборной достаточно просто формулируется: нужно не проиграть в Польше. В таком случае практически недосягаемыми станут россияне для поляков. Жаль, конечно, что Дивеева не будет. Важен он для обороны молодёжки. Но Галактионов наверняка что-то придумает. Он понимает, что это матч на результат, в обороне надо сыграть максимально строго и ответственно. Возможно, наши отдадут инициативу полякам, а сами сыграют на контратаках. Это было бы логично здесь. Самим раскрываться не стоит.



Поставлю на то, что Россия не проиграет и будет забито меньше 2,5 мяча».