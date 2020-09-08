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«Трактор» — «Сочи»: прогноз Евгения Лапенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» — «Сочи»: прогноз Евгения Лапенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Лапенков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сочи».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.62.

«Сочи» попал в очень непростое положение. Помимо того, что из-за коронавируса скомканной получилась предсезонная подготовка, так ещё и календарь на старте выдался сложнейшим. Три выездных матчах, два из которых с клубами топ-уровня, которые в этом сезоне будут бороться за Кубок Гагарина. Сначала сочинцы дали бой ЦСКА и в ходе матча вели в счёте, а затем поездка в Магнитогорск, где сочинцы крупно проиграли. При этом, несмотря на счёт 0:6, команда Александра Андриевского нанесла больше бросков, чем соперник.

В Челябинске вполне по силам брать очки. Думаю, что обе команды будут играть от обороны, а потому большого количества шайб мы с вами не увидим. В составе челябинцев на ведущих ролях нападающий Виталий Кравцов. Хорошо знаю этого парня, рад, что он открыл счёт голам в этом сезоне. На днях говорил с его отцом, задача перед хоккеистом — сыграть как можно результативнее в этом сезоне и затем вернуться в НХЛ. Настрой хороший, мотивация отличная! Так что хоккеистам «Сочи» нужно внимательнее играть, особенно когда Кравцов на площадке. Он может решить исход в одиночку».

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