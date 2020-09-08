Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов в 1/4 финала US Open—2020.

Ставка: Карреньо-Буста выиграет как минимум два сета за 1.83.

«Мне кажется, что несколько опрометчиво начинают списывать со счетов Пабло Карреньо-Бусту. Да, Денис Шаповалов очень здорово играл против Давида Гоффена, просто разобрал бельгийца. Но с испанцем будет гораздо тяжелее. Он просто невероятно тащит все мячи, забить его очень тяжело. Как-то в тени осталась игра Карреньо-Бусты в матче с Джоковичем. Понятно, что все говорили о поступке серба, попадании мячом в судью. Но к моменту остановки встречи Пабло играл просто великолепно. Он готовился подавать на сет. Очень понравилось, как он играл у сетки. Творил что-то невероятное, раз за разом переигрывая Джоковича. И процент выигранных мячей у сетки у него был запредельный. Я думаю, что это оружие он будет использовать и с Шаповаловым.



Преимущество в силе ударов, наверное, есть у канадца, он более резкий. Но в передвижении по корту Карреньо-Буста точно не уступает. Подача также где-то на одном уровне. И по личным встречам ведёт испанец — 3:1. Один из матчей состоялся как раз на US Open три года назад. Тогда в 1/8 финала испанец выиграл три тай-брейка подряд.



Предположу, что в этом матче испанец возьмёт минимум два сета».