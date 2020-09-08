Наоми Осака – Шелби Роджерс: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал US Open—2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Наоми Осака – Шелби Роджерс в 1/4 финала US Open—2020.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.88.

«Наоми Осака считается главным фаворитом турнира. И мне кажется, в решающих стадиях это будет на неё давить. Это не та ситуация, когда она впервые выиграла US Open. Тогда она только набирала ход, была молодой и перспективной. Никакого давления. А сейчас от неё реально ждут. Но играет Осака неплохо. Главное — справиться психологически.



А вот на Шелби Роджерс ничего не давит. Она уже прыгнула выше головы. Американка вернулась в тур после очень долгого перерыва, связанного с травмой. Форму долго набирала. А сейчас уже в четвертьфинале US Open. Фантастика. Она может выйти и сыграть на свободе, в хорошем настроении. Тем более после того, как она отыграла матчболы в матче с Квитовой и победила. Такие победы придают невероятную уверенность.



Думаю, что Шелби способна побороться с Осакой, сделать так, что будет сыграно минимум 20 геймов. У неё мощная подача, очень плотные удары. То есть она может выигрывать очки сама даже во встрече с японкой».