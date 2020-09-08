«Динамо» Рига – «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 8 сентября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига – «Витязь».

Ставка: победа «Динамо» Р за 3.40.

«Рижане начали свой сезон весьма уныло — уступили и «Барысу», и «Йокериту» — 2:3 и 1:3 соответственно. Тренерский штаб, указывая на причины поражений, отметил, что сразу несколько ведущих хоккеистов команды действовали несогласованно и будто выпали из команды, из ритма игры.



«Витязь» же со счётом 0:4 уступил «Ак Барсу», зато после с результатом 4:3 одолел «Нефтехимик». У подольчан были и идут перелёты, рижане сыграют дома и могут серьёзно упереться. У них продолжается домашняя серия, можно спокойно подготовиться и не дергаться. Усталости от перелётов пока нет, значит, и очки набрать есть все шансы.



Подопечные Михаила Кравеца в очередной раз переместятся из одной точки мира в другую, а это смена часовых поясов, акклиматизация и прочие факторы. От вратарей будет зависеть многое, но как минимум с преимуществом в одну шайбочку динамовцы попросту обязаны побеждать. Поединок должен быть осторожным, нужно присмотреться друг к другу.

Сейчас вообще все клубы стараются максимально аккуратно играть, потому как начало сезона, никому не хочется травм и прочих неприятностей. Максимум пять шайб жду от этих клубов. Можно взять точный счёт — 3:2 в пользу «Динамо» Рига, но, может, они и 2:1 всего сыграют. Трудно говорить, думайте сами. Хотите рискнуть с точным счётом — попробуйте, но рижане в матче будут фаворитами, они способны и готовы к победе".