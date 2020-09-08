Дания – Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Дания – Англия.

Ставка: победа Англии за 2.10.

«Дания в рамках очередного тура Лиги наций сыграет в Копенгагене с Англией 8 сентября. Сборная Дании имеет в своём составе несколько мастеровитых футболистов, которые и позволили пройти сито отбора на Евро. С большой долей вероятности датчане сегодня не смогут оказать сопротивление фавориту, пусть и выступают в родных стенах. Они не так хороши в последнее время.



Сборная Англии прошлась катком по отборочной группе к чемпионату Европы, да и исландцев обыграла накануне. В рядовых матчах англичане могут смотреться блекло, но результат очень часто положительный. Думаю, сегодня будет ровно так же».