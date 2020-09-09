«Тампа» — «Айлендерс»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 2-го матча серии НХЛ
10 сентября во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Счёт в серии — 1-0 в пользу «молний».
Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.50.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.
Итоговая победа «Тампы-Бэй» идёт за 1.57, успех «Нью-Йорка» доступен за 2.50.
- 9 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
Партнерский контент