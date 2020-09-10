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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Франции

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.76.

«К новому розыгрышу чемпионата Франции команда Томаса Тухеля подходит без своего капитана и основного защитника Тьяго Силвы, поскольку бразилец покинул клуб. Также стоит отметить очень вероятное отсутствие Килиана Мбаппе, который, по сообщениям СМИ, заразился коронавирусом. А раннее сообщалось о болезни у Неймара, Ди Марии, Икарди, Наваса и ещё ряда игроков.

Понятно, что практически половины основного состава нет, но едва ли это помешает «ПСЖ» добыть победу. Столичный клуб — гегемон французского футбола со всеми вытекающими. Качественных исполнителей здесь хватит на две команды. Те же Сарабия и Дракслер по-прежнему остаются высококлассными игроками, способными выходить на поле и решать.

Букмекеры дают на лобовую победу гостей вполне приличный коэффициент 1.76. На наш взгляд, он несколько завышен. Всё-таки «Ланс» — довольно скромная команда из Лиги 2, которая вернулась в высший дивизион страны впервые спустя пять лет.

При желании вполне можно проверить фору по вкусу. Парижане наверняка сумеют показать класс и без своих ключевых исполнителей. С соперником посерьёзнее нехватка ряда футболистов могла бы сказать, но тут запас в мастерстве кажется слишком солидным».

«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз: Тухель справится с новичком Лиги 1 без Неймара, Мбаппе и Паредеса
У ряда ключевых игроков парижан коронавирус, задача осложняется.
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