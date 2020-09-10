«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Франции 10 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Чемпионат Франции, как мы знаем, закончился очень давно. Не продолжался он, как в некоторых странах Европы. Французы отказались от этого проведения, провозгласили чемпионом „ПСЖ“ и назвали команды, которые будут участвовать в еврокубках.



Наверное, французские болельщики по футболу очень соскучились. Хотя недавно прошел финал Лиги чемпионов, где французская команда не сумела стать победителем, проиграв „Баварии“, хотя надежды были.



Вступает „ПСЖ“ в новый сезон более готовым, потому что прошли серьезные баталии. Команда поиграла и в полуфинале, и в 1/4 финала ЛЧ.



Фаворит в этом матче, конечно, „ПСЖ“. В этой игре я выбираю ставку обе забьют с коэффициентом 1.95. Вот такой прогноз».