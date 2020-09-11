«Динамо» Киев – «Десна»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Украины

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Десна».
Ставка: обе забьют за 1.82, победа «Динамо» за 1.43.
«В прошлом розыгрыше чемпионата «Десна» составила серьёзную конкуренцию топ-клубам УПЛ. И если «Шахтёр» особо не волновали успехи этого клуба, то вот «Динамо» повозился с ней за второе место.
«Десна» доказала, что коллектив у неё очень боеспособный. Даже несмотря на то что они потеряли своего основного нападающего, который перешёл в «Зарю». Тем не менее я высоко оцениваю уровень этого клуба. У него поставлена командная игра, и он умеет добиваться результата.
«Динамо» начало перестройку. Команда при Луческу строит новый игровой план. Также меняются ментальные характеристики киевлян. Луческу – опытный специалист. Он, как известно, хорошо знает украинский чемпионат. Также он хорошо умеет работать с топ-командами в таких странах.
Хотя в «Динамо» всё немного по-другому построено, нежели в «Шахтёре». Здесь есть упор на молодых футболистов. Через некоторое время, думаю, у Луческу может что-то получиться.
Я считаю, что этот матч открытия получится очень интересным. Он будет насыщен опасными моментами. Полагаю, что оба клуба забьют в этой встрече. Но победит всё-таки «Динамо».
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