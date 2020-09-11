Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Фёдор Чудинов — Умар Садик: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября

Фёдор Чудинов — Умар Садик: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Фёдор Чудинов — Умар Садик.

Ставка: победа Чудинова нокаутом за 1.73.

«Сразу начну с того, что вижу фаворитом Федю. Федя действительно хорош и находится сейчас в отличной форме. Он раньше быстро выдыхался к поздним раундам, но сейчас он поправил кардио и дышит прекрасно, благодаря чему он перетерпел француза. Чудинов обладает мощнейшим ударом, и выстоять против такого Садику будет почти нереально.

Я не верю, что любитель сможет побить профессионала. У нигерийца были неплохие результаты в любительском боксе, и я даже знаю, что он участвовал на Олимпиаде, но всё это не то. Федя должен уничтожить и полностью деклассировать своего соперника, так как сильнее его во всех аспектах.

Думаю, что он разобьёт его, и поединок завершится в первых раундах нокаутом. Предлагаю на это и сделать ставку, однако не сильно большую, так как может произойти всякое. Мой прогноз — победа Чудинова нокаутом за 1.73».

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет
Брикстонскому бомбардировщику уже 47, бои с Тайсоном, Виталием Кличко и Маскаевым далеко позади.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020