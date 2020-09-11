Фёдор Чудинов — Умар Садик: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Фёдор Чудинов — Умар Садик.
Ставка: победа Чудинова нокаутом за 1.73.
«Сразу начну с того, что вижу фаворитом Федю. Федя действительно хорош и находится сейчас в отличной форме. Он раньше быстро выдыхался к поздним раундам, но сейчас он поправил кардио и дышит прекрасно, благодаря чему он перетерпел француза. Чудинов обладает мощнейшим ударом, и выстоять против такого Садику будет почти нереально.
Я не верю, что любитель сможет побить профессионала. У нигерийца были неплохие результаты в любительском боксе, и я даже знаю, что он участвовал на Олимпиаде, но всё это не то. Федя должен уничтожить и полностью деклассировать своего соперника, так как сильнее его во всех аспектах.
Думаю, что он разобьёт его, и поединок завершится в первых раундах нокаутом. Предлагаю на это и сделать ставку, однако не сильно большую, так как может произойти всякое. Мой прогноз — победа Чудинова нокаутом за 1.73».
- 11 сентября 2020
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