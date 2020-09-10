Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет

Бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс состоится 12 сентября 2020 года в Химках по правилам бокса. Начало — не ранее 22:00 мск. Букмекеры считают фаворитом россиянина: поставить на победу Харитонова можно с коэффициентом 1.27, успех Уильямса идёт за 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ боя Харитов — Уильямс (12.09.2020)

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, мир бокса и смешанных единоборств постепенно возвращается в привычное русло. UFC уже успела провести несколько громких ивентов, Вадим Немков завалил Райана Бэйдера и стал чемпионом Bellator, а Александр Поветкин уронил Диллиана Уайта в Великобритании.

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В Химках тем временем пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет бой Сергея Харитонова и Дэнни Уильямса. Сразу отметим, что вывеска действительно бодрая: опытнейший боец ММА (побеждал Вердума, Оверима и Орловского) померяется силами с боксёром, который нокаутировал самого Майка Тайсона.



Вменяемых предложений по правилам смешанных единоборств Харитонов не дождался, а потому решил дебютировать в профессиональном боксе. Сразу отметим, что формат не будет классическим. Речь идёт о шести раундах, каждый из которых длится три минуты.



Считать россиянина полным дебютантом никак нельзя. Его база — именно бокс, в смешанных единоборствах он всегда опирался как раз на стойку и быстрые руки. В юности продолжительное время выступал за сборную Таджикистана по боксу, хотя особых успехов не добился.

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Харитонову уже 40 лет, карьера постепенно приближается к завершению. Это видно и по уровню оппозиции за последние три года: предыдущие победы одержаны над Фернандо Родригесом, Мэттом Митрионом, Роем Нельсоном и Джоуи Бельтраном. Либо сдавшие ветераны, либо малоизвестные бойцы.



Дэнни Уильямс вообще подходит к концу пятого десятка. 47 лет, большие бои остались в далёком прошлом. Самый яркий момент карьеры — победа нокаутом над Майком Тайсоном аж в 2004 году. Затем было поражение от Виталия Кличко в восьмом раунде, после чего дело потихоньку пошло на спад.

В 2011-2013 годах ещё попадались сравнительно крепкие оппоненты (Дерек Чисора, Мануэль Чарр, Олег Маскаев), а дальше Брикстонский бомбардировщик окончательно превратился в путешественника, который эксплуатирует известное имя и зарабатывает боями на жизнь.

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В то же время списывать со счетов Уильямса рановато. Несколько побед на молодыми боксёрами в последнее время у него есть, а самое главное — мощный удар никуда не делся. Дэнни всегда считался нокаутером, 41 из 54 побед в карьере добыты досрочно. И это обещает веселье.



Букмекеры считают Харитонова явным фаворитом, выставляя на его победу скромнейший коэффициент 1.27. Шансы россиянина действительно выше: он моложе, сохраняет какую-никакую мотивацию, будет драться у себя дома. И всё же брать победу Сергея слишком скучно, да и риск кажется осязаемым. Мощно вмазать британец готов и сейчас.



Поединок вряд ли дойдёт до конца. Харитонов всегда любил агрессивную манеру ведения боёв: лез вперёд, выбрасывал удары, пропускал в ответ. Переход в бокс вряд ли что-то изменит. Потому нокаут кажется делом времени. Единственный вопрос — когда именно он состоится.

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На наш взгляд, затягивать соперники не станут. К сожалению, линия на бой скудная, доступна только ставка “тотал меньше 2.5 раунда” за 2.20, для прохода которой достаточно завершения боя в трёх стартовых отрезках. Логика следующая: удар у обоих атлетов мощнейший, а вот возраст уже берёт своё. Долго бегать по рингу они вряд ли захотят, так что три-четыре раунда кажутся потолком.

Прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс 12 сентября 2020 года

Харитонов дебютирует в профессиональном боксе только формально: в молодости он выступал за сборную Таджикистана, да и в смешанных единоборствах опирался именно на стойку. Оба бойца перешагнули рубеж в 40 лет (Уильямсу вообще уже 47). Мощь и удар у них в полном порядке, а вот движение — нет. Потому ждём бодрой зарубы, которая должна закончиться довольно быстро. Хорошенько вмазать способны оба.



Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 2.20.