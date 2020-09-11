«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Константина Симчука на матч КХЛ 11 сентября

Известный в прошлом голкипер сборной Украины и многих российских клубов Константин Симчук дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 2.10.

«Магнитка» против «Авангарда» — это всегда очень интересно. Помню в то время, когда выступал за «Металлург», насколько важными, сложными и принципиальными были наши матчи с омичами. В межсезонье состав уральцев сильно изменился. Пришли несколько очень добротных хоккеистов, способных вести команду за собой. К этому числу я отнёс бы Плотникова и Карпова. Это, бесспорно, огромная помощь многолетним лидерами команды Мозякину и Кулемину. Двое последних пока травмированы и не могут помочь команде. А вот Плотников как раз взял на себя функции лидера, стал капитаном команды.



«Авангард» очень хорошо провёл домашнюю серию, одержал три победы, в том числе и над московским «Динамо», которое ставит на сезон максимальную задачу. В Магнитогорске будет серьёзная битва, где каждая команда захочет выиграть и продлить победную серию.



Шансы команды примерно равны. «Металлургу» должны помочь свои стены, болельщики. Желаю уральцам победы».