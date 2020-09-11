Пабло Карреньо-Буста – Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Пабло Карреньо-Буста – Александр Зверев в 1/2 финала US Open — 2020.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.66.

«Первый мужской полуфинал на US Open. Здесь, конечно, многие считают явным фаворитом Александра Зверева. Но я не могу сказать, что он так уж хорош сейчас. В какой-то мере ему повезло с сеткой. Попадись ему Андрей Рублёв в четвертьфинале, и я думаю, что шансов у Саши было бы немного. А Чорич уже вымотался к четвертьфиналу, и на весь матч его не хватило. Получить Давидовича-Фокину в четвёртом круге — это подарок. И сейчас, в общем-то, снова везение. Карреньо-Буста — это не Тим, и не Медведев. Вполне проходимый соперник.



Испанец отличный турнир проводит. Это, кстати, не первый его полуфинал в Нью-Йорке. В прошлый раз было поражение от Кевина Андерсона. Не смог Пабло справиться с мощью южноафриканца. Здесь теннис будет другой. Очень много будут гонять друг друга соперники. Длинных розыгрышей будет очень много. И Карреньо-Буста имеет шансы выиграть на мой взгляд. С физикой у него всё хорошо, катать он умеет.



Но в любом случае я жду, что матч быстро не закончится. Четыре сета точно будет сыграно. Зверев выиграл в трёх только у Давидовича, который к четвёртому кругу всю энергию потратил, да и просто прыгнул выше головы. В других четырёх матчах Зверев сет уступал, даже Накасиме».