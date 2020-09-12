«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Сочи» здорово начал сезон и после шести туров занимает третье место в турнирной таблице. Наверное, это кого-то удивляет, все-таки команду покинули Кокорин, Мостовой и Полоз, а значит, забивных игроков стало меньше. Но сочинцы стабильно набирали очки. Возможно, еще и потому, что с кем-то из явных претендентов на чемпионство и Лигу чемпионов команда Владимира Федотова не встречалась. Эти матчи впереди.



Ближайший соперник — грозненский «Ахмат». Еще одна команда, которая вполне может замахнуться на что-то серьезное в этом сезоне. Наверное, в обороне грозненцы не стали сильнее, но вот наличие впереди Понсе, Бериши, Роши, Ильина — огромное давление на соперника. Поэтому победа, например, в матче с «Локомотивом» случилась не просто так.



В предстоящем матче «Сочи» будет уповать на оборону и контратаки, а вот «Ахмат» должен давить, тем более на своем поле. И те и другие, как правило, забивают. Думаю, так будет и в этот раз.



Таким образом, мой прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи» — обе забьют".