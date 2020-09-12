«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 7-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 2.00, победа «Ахмата» по жёлтым карточкам за 1.90.

«Встречаются две тренерские команды. По прошлому опыту «Оренбурга», Владимир Федотов старается, его команды играли результативно, особенно с равными по классу соперниками. Это со временем начинает проявляться и у «Сочи», хотя не в полной мере. У Андрея Талалаева атака пока превалирует над обороной — лишь в стартовом туре удалось не пропустить. Думаю, в Грозном обе команды забьют: «Ахмат» будет играть первым номером и агрессивно вперед, чтобы искупить вину за 0:3 в матче с ЦСКА при не самой плохой, кстати, игре, а «Сочи» постарается подловить хозяев и воспользоваться шансами. Кроме того, на стороне гостей будут стандартные положения, которые хорошо исполняет Нобоа и над которыми качественно работает тренерский штаб. Прошлый матч «Ахмата» и «Сочи» в Чечне завершился вничью — 1:1. Предположу, что и сейчас обе команды забьют.



Еще один интересный факт: в каждом матче «Ахмата» на старте сезона какое-то дикое количество желтых карточек — по 9–10–11. Очень много фолов. Думаю, и на этот раз команды, особенно грозненцы, нахватают «горчичников». Отмечу, что «Сочи», наоборот, очень аккуратная команда, мало фолит и проиграла все шесть встреч по ЖК. Весьма вероятна победа «Ахмата» по фолам и карточкам».