«Урал» — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Химки».

Ставка: победа «Урала» за 2.39.

«Обе команды недобирают очки и показывают не самые лучшие результаты. «Урал» в прошлом сезоне выступал удачно, была солидная игра, но сейчас всё растерялось, особенно это касается игры в атаке.



«Химки» в прошлом сезоне были конкурентоспособной командой: удачно выступили в Кубке России, была неплохая игра, но сейчас всё исчезло. Понимаю, в чем проблема химчан. Когда не боялись проиграть, они действовали на своём уровне, а когда понимают, что от них ждут победы и игроки должны набирать очки, то происходит зажим. Это важный психологический момент, и всегда непросто с ним разобраться.



«Урал» — опытный, закалённый боец. В команде сменился тренер, а это тоже важный мотивационный фактор. Фигура Юрия Матвеева для Екатеринбурга, можно сказать, легендарная, он много лет находится в структуре клуба. Если рассматривать психологию команд, отдаю преимущество «Уралу». Если рассматривать качество игроков, то и здесь «Урал» превосходит «Химки». Ставлю на победу хозяев, так как им пора уже выигрывать».