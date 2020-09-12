«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Владислава Батурина на матч АПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.59.

«Команда Скотта Паркера молниеносно отреагировала на вылет из АПЛ и через плей-офф вернула место в Премьер-лиге. В прошлом сезоне «Фулхэм» в Чемпионшипе финишировал четвёртым, а затем в 1/2 финала по сумме двух встреч прошёл «Кардифф Сити» (2:0, 1:2). В финале лондонский клуб в дополнительное время переиграл «Брентфорд» (2:1), тем самым оформив возвращение в главную лигу.



В последний раз в АПЛ «дачникам» крепко досталось от «канониров»: в сезоне-2018/2019 «Фулхэм» дважды и больно получил от «Арсенала» (1:5, 1:4).



В предыдущих пяти дерби неизменно побеждал более именитый столичный клуб. «Арсенал» не проигрывает «Фулхэму» шесть матчей подряд (5-1-0), в последний раз «дачники» положили на лопатки «канониров» очень давно, в январе 2012 года (д.2:1).



В этом сезоне команда Скотта Паркера будет пытаться не повторять прежних ошибок и, вернувшись в класс сильнейших, попытается закрепиться и не вылететь вновь из АПЛ.



«Арсенал» выстраивается заново. Микель Артета перезагружает команду — появляются новые лица. «Канонирам» предстоит ещё сыграться, но амбиции у команды, которая сумела сохранить в составе лучшего бомбардира Обамеянга, весьма серьёзны, да и мотивация, желание правильно реагировать на осечки прошлого сезона будут здорово подхлёстывать.



«Фулхэм» после возвращения в АПЛ в стартовом матче опасен: «тёмная лошадка» на эмоциях может преподнести сюрприз. Но поставлю на гостей — состав, мастерство и статус фаворита должны повлиять на результат».