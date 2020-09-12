«Ахмат» — «Сочи»: эксперты назвали фаворита матча 7-го тура РПЛ в Грозном
12 сентября «Ахмат» примет «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.46.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.01.
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За грозненцев родное поле, но сочинцы ещё ни разу не проиграли.
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