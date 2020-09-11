«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Мелкадзе с Нобоа не дадут Шелии и Джанаеву выйти сухими из воды

12 сентября «Ахмат» примет «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.46.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи» (12.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

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Программа седьмого тура Российской Премьер-Лиги откроется тремя матчами 12 сентября. В одном из них грозненский «Ахмат» сыграет с «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.



«Ахмат» под руководством Андрея Талалаева показывает достойный футбол. За шесть туров получилось добыть ровно 10 очков. Сейчас грозненцы находятся на седьмой строчке, всего лишь в четырёх пунктах от лидирующего «Спартака». Более чем добротные показатели.



Два первых тура ушли на то, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера. После этого грозненцы выдали серию из трёх побед, где забили аж восемь голов. При этом получилось даже оставить не у дел московский «Локомотив» на его поле (3:2).

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Однако в последней игре «Ахмат» принимал другой столичный клуб – ЦСКА – и уступил с разгромным счётом 0:3. Правда, здесь стоит отметить, что хозяева выглядели как минимум не хуже. Пропустили на 11-й минуте, а всё оставшееся время имели массу возможностей отыграться. Только где-то выручал гостей Игорь Акинфеев, где-то – каркас ворот. Ну а ещё два гола пришли после штрафных ударов.



«Сочи» в новом сезоне тоже выглядит крайне привлекательно. Работа Владимира Федотова определённо сказывается положительным образом на команде. За шесть туров она успела набрать 12 баллов и сейчас замыкает тройку лидеров РПЛ.



При этом стоит отметить, что сочинцы ещё ни разу не проиграли. Такой же результат только у лидера первенства «Спартака». Даже действующий чемпион страны — «Зенит» под руководством Сергея Семака — допустил осечку.

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На паузу для сборных «Сочи» ушёл не лучшим образом — скатали нулевую ничью с «Уралом». И если в игра до этого с «Тамбовом» (1:0) получилось весьма яркой, то здесь результат был абсолютно закономерен. Опасные моменты возникали по большим праздникам, а вратари не подвели.



Впрочем, должное отдать подопечным Федотова точно стоит. Они в каждом поединке стараются играть в атакующий футбол: часто бьют по воротам и исправно забивают. К слову, в среднем за игру «Сочи» наносит по воротам соперника практически 15 ударов. У «Ахмата» показатель ровно такой же.



При этом оборона и тех, и других довольно часто сбоит. Сочинцы пропустили уже шесть мячей, а оставить свои ворота нетронутыми сумели только в предыдущих двух играх. Но тут надо бы сказать, что у тех соперников далеко не самая сильная атака.

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Грозненцы же вовсе пропустили уже девять голов. А при таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «обе забьют». Букмекеры дают за неё крепкий коэффициент 2.04. Соперники показывают хорошие результаты и должны быть уверены в себе, причин жаться к воротам не видно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» 12 сентября 2020 года

В новом сезоне РПЛ и «Ахмат», и «Сочи» демонстрируют яркий атакующий футбол. Они часто бьют по воротам и немало забивают. При этом к обороне и тех, и других есть ряд вопросов. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит ожидать голов в обе стороны. Результаты у соперников в порядке, так что можно смело играть в атаку и не жаться к воротам.



Ставка: обе забьют за 2.04.



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