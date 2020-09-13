«Динамо» — «Рубин»: прогноз Владислава Батурина на матч 7-го тура чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин».
Ставка: победа «Динамо» за 2.25.
«В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами (1:0, 0:1). Напомню, что динамовцы очень долго не могли победить клуб из Татарстана. На своём поле москвичи в последний раз побеждали казанцев в декабре 2012 года (3:0).
«Динамо» растёт, клуб развивается, усиливается, и его уровень амбиций заметно возрастает. «Рубин» продолжает при Слуцком меняться, медленно, но верно команда двигается вперёд, и этому способствуют не только профессионализм тренера и его наработки, но и хорошая, точечная селекция.
Интересно следить и за тренером «Динамо»: при Кирилле Новикове команда сплотилась, стала более организованной, дисциплинированной, злой и с правильно настроенными мозгами. Жду напряжённого соперничества интересных коллективов и любопытного тренерского противостояния.
Недавно «Рубин» сенсационно в Москве «прибил» ЦСКА (2:1) и три тура в РПЛ не проигрывает. «Динамо» 100 лет не побеждает дома казанский клуб, а команды Леонида Слуцкого частенько не лучшим образом проводят матчи после пауз, связанных с играми сборных (хотя это проблема для всех).
Вспоминая, взвешивая эти факты и держа в голове кадровое наполнение соперников, я предпочту поставить на победу хозяев. Больше верю в динамовский фарт, казанцам и так уже прилично повезло в последних встречах».
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