«Металлург» Мг — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона-2020/2021 КХЛ «Металлург» Мг — «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.74.

«На Востоке к исходу третьих матчей турнирная таблица обрела вполне себе правильный вид. Наверху, как и положено, пять восточных «линкоров», имена которых вы все знаете. Вслед за ними спокойно гребут себе два фрегата 2-го ранга — «Барыс» и «Торпедо». И на последней плей-оффовской строчке пока уселся «Трактор», которого, в принципе, могут оттуда выгнать взашей либо «Сибирь», либо «Нефтехимик». Если, конечно, добавят и по игре, и особенно по результатам.



В общем, всё по плану, все спокойненько, и грядущий матч из этого спокойствия не должен выбиваться никак. Тем более что нижегородцы, похоже, в Магнитогорске попадают. Почему попадают? Потому что сами волжане положили немало сил в Екатеринбурге, и сделали это не даром, увезя оттуда два полновесных очка. А во-вторых, «Магнитка» в предыдущем туре влетела дома в матче с «Авангардом», причём влетела не по-детски, а с крупным счётом и с «сухарём». Так что повышенная свирепость хозяев практически гарантирована.



Статистика личных встреч опять-таки явно не на стороне гостей. Нет, «Торпедо» иногда побеждает в Магнитогорске, и даже нельзя сказать, что это происходит раз в сто лет. Но на одну торпедовскую победу в Магнитогорске приходится где-то 2,5–3 хозяйские победы, так что особых шансов у волжан не видно и здесь.



Добавим сюда тот факт, что автозаводцы находятся на экваторе сверхсложного трёхматчевого выезда, в котором они играют только с «линкорами» и с которого не зазорно вернуться совсем без очков. Но нижегородцы в первом же матче взяли у «Автомобилиста» два, то есть план на выезд уже можно считать не просто выполненным, а даже перевыполненным. Что в любом случае вносит определённое успокоение в команду, но в то же время уничтожает элемент необходимой ожесточённости в игре.



В общем, как ни крути, домашняя победа повышенной злобности «Магнитки». По поводу счёта делать далеко идущие выводы не стану. Сложиться может по-разному. Может, даже так, что Нижний и вовсе зацепит очко, и это будет для волжан большой удачей. Но в удачу я не верю, поэтому спрогнозирую победу хозяев в основное время».