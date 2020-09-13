«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на дерби в 1-м туре Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/21 «Валенсия» — «Леванте».



Ставка: ничья за 3.68, «Леванте» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.



«Это напоминает первый посткарантийный тур, который был в апреле, когда «Валенсия» на пустой «Месталье» играла с «Леванте», и сыграла 1:1. Причём на 98-й минуте защитник «Валенсии» привёз дурацкий пенальти за игру рукой и таким образом украл у своей команды три очка. Сейчас снова валенсийское дерби на «Месталье».



Я отмечу, что недавно команды играли товарищеский матч, который закончился вничью 0:0. Таким образом, дважды подряд «Леванте» не проигрывает «Валенсии». Я рискну предположить, что «Леванте» и в третий раз подряд не проиграет «Валенсии», потому что «Леванте» сейчас выглядит не хуже. Это хорошо сыгранная команда, долгосрочный проект, несколько сезонов подряд у команды один и тот же мощный костяк, опытные игроки, один и тот же тренер, который очень хорошо ставит игру команды. Предсезонные матчи тоже показывают, что «лягушки» в хорошем состоянии. Они даже обыграли «Вильярреал» 2:1, помимо этого они обыграли две команды Сегунды. Единственная игра, в которой они не выиграли за всю предсезонку, это как раз игра с «Валенсией».



У «Валенсии» результаты в товарищеских матчах не очень – то победа, то поражение. Самое главное, что это абсолютно новая команда с новым тренером Хави Грасией, которого вы, наверное, знаете, по работе с казанским «Рубином». Что в «Рубине» ему ничего не удавалось, а после «Рубина» у него дела пошли ещё хуже. Из «Уотфорда» его выгнали после трёх туров, потому что команда очень плохо начала. Вряд ли хорошо он начнёт и этот сезон. У меня есть подозрение, что этот тренер закладывает предсезонную подготовку так, что его команда в начале сезона не блещет.



Самое главное, что половина лидеров «Валенсии» покинули команду. Список потерь впечатляющий: Родриго, Ферран Торрес, Дани Парехо, Флоренци, Пиччини, Гарай, Коста, Коклен. Без телефона в руках я даже не могу вспомнить все многочисленные потери «Валенсии», а новичков при этом нет, если не считать тех футболистов, которых подняли из дубля, и тех, которые вернулись из аренды. Какие-то приобретения, наверное, будут, но к первому туру их нет, поэтому я думаю, что «Валенсия» здесь не выиграет. Можно поставить на ничью, так как коэффициент очень высокий. Кроме того, могу посоветовать ещё одну ставку – «Леванте» не проиграет при тотале меньше 3.5».