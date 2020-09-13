«Вильярреал» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Уэска».

Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч за 3.32.

«В посткарантинную часть прошло чемпионата «Вильярреал» был лучшей по зрелищности игры командой чемпионата. Из середины турнирной таблицы «подводники» поднялись на пятое место, обеспечив себе прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Тем не менее боссы «Вильярреала» решились на смену главного тренера. Похоже, просто собрались выигрывать Лигу Европы, потому что Унаи Эмери большой специалист по этой части. Вместе с Эмери в «Вильярреал» приехали вдруг оказавшиеся не нужными «Валенсии» Дани Парехо и Коклен и японская звёздочка мадридского «Реала» Кубо.



Если год назад «Вильярреал» в межсезонье рвал и метал, обыгрывая всех подряд с неприличными счетами, то при Эмери команда была пока не столь убедительна в товарищеских матчах. Была очень качественная победа над «Реалом Сосьедад» (2:0), но были и аж три поражения – от «Тенерифе» (2:3), «Валенсии» (1:2) и «Леванте» (1:2). Но по крайней мере команда всегда забивает. А с возвращением из расположения сборной Испании Жерара Морено «Вильярреал» должен стать ещё более убедителен в атаке.

Набор исполнителей там весьма добротный и без покинувшего Испанию Санти Касорлы – Пако Алькасер, Бакка, Чуквезе, Кубо, Мой Гомес, Онтиверос. Думаю, «Вильярреал» будет в этом сезоне достаточно хорош, но едва ли команда с новым тренером с ходу готова показывать лучшую игру. Мне кажется, «подводники» смогут обыграть «Уэску», чемпиона Сегунды прошлого сезона, но игра может быть упорной. Предположу, что «Вильярреал» победит с разницей в один мяч. Можно также поставить на чистую победу «Вильярреала» или на выигрыш хозяев при тотале меньше 4.5 мяча".