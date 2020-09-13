Зверев — Тим: прогноз Анны Чакветадзе на финальный матч US Open 2020

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев – Доминик Тим в финале US Open 2020.



Ставка: победа Тима и тотал меньше 40.5 гейма за 1.92.



«Доминик Тим в финале сыграет с Александром Зверевым. 7-2 по личным встречам впереди Доминик Тим, он феерично отыграл полуфинал, просто вынес практически без шансов Медведева, хотя вроде и был тай-брейк. В некоторых партиях вёл Даниил, но не смог развить преимущество, к сожалению.



Что касается Саши Зверева, он мучился на корте. Карреньо-Буста вел — 2:0 по партиям, но впервые в карьере Зверев смог отыграться с такого счета и выиграть. Он впервые вышел в финал. Доминик Тим в финале уже был– и на грунте, и на харде. Напомню, в последнем финале на харде он уступил в решающем сете Новаку Джоковичу. Просто сногсшибательный был матч. Теперь он выходит в финальном матче уже в качестве фаворита. Думаю, очень хорошие шансы у Доминика Тима наконец-то выиграть долгожданный титул на ТБШ. Удивительно, что он может выиграть не на грунте, а на харде.



Думаю, Доминик Тим выиграет и потратит на победу меньше 40,5 гейма в этом матче».