«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Алексея Егорова на матч КХЛ

Бывший вратарь национальной команды России Алексей Егоров дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Торпедо».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.74.
«Уральцы выиграли три домашних матча на старте, а затем тоже на своём льду потерпели крупную неудачу в игре с «Авангардом». 0:4 дома, пусть и одному из фаворитов сезона, крупновато. Сами, в свою очередь, имели немало моментов, но не смогли забить. Редко бывает, когда «Металлург» за весь матч не забивает ни разу. Не сработало большинство, сказалось отсутствие Сергея Мозякина и Николая Кулёмина. О той неудаче нужно как можно быстрее забыть. Впереди новый матч. С командой, которую можно обыгрывать.
Торпедовцы в прошлом туре выиграли в Екатеринбурге, причём дважды уступали в счёте – 0:1 и 1:2. В итоге команды не выявили победителя в основное время, а в серии буллитов удачливее были волжане. Фаворит предстоящей встречи — «Магнитка». Уральцы докажут своим болельщикам, что такое поражение от хоккеистов «Авангарда» было случайностью».
- 13 сентября 2020
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