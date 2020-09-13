«Металлург» Мг – «Торпедо»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз матч КХЛ «Металлург» Мг – «Торпедо».
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.
«Домашняя серия магнитогорского клуба продолжается. С каждым матчем игры даются всё сложнее, календарь, скажем так, идёт по нарастающей. Я имею в виду соперников «Металлурга». Первые матчи с командами «Амур», «Куньлунь», «Сочи» были выиграны, но всё-таки будем объективны, это соперники, которые, наверное, в наилучшем исходе сезона ставят для себя результат попадания в плей-офф.
Сочинцы ещё могут всерьёз рассчитывать на место в восьмёрке сильнейших Запада, а вот два представителя Востока вряд ли попадут в кубковую восьмёрку. Первый серьёзный соперник Магнитогорска – Омск спокойно разобрался с «Магниткой».
Теперь на Урал едет «Торпедо», которое начало сезон также домашней серией. Предстоящий матч порадует нас заброшенными шайбами».
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