«ПСЖ» – «Марсель»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Франции

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Марсель».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.67.

«В третьем туре французской Лиги 1 «ПСЖ» сыграет с «Марселем». Это интересный матч сильных команд чемпионата. Хотя сейчас парижане очень сильно ослаблены.



Дело в том, что у некоторых игроков «ПСЖ» выявлен коронавирус. И ладно бы Томас Тухель лишился второстепенных футболистов. Но из строя выбыли почти все звёзды: Ди Мария, Икарди, Маркиньос, Мбаппе, Навас и Паредес. В их числе также был и Неймар, но он, как сообщается, уже выздоровел и вернулся в расположение клуба.



Думаю, такое быстрое восстановление бразильца от смертельно опасного вируса может быть связано с пятничной игрой «ПСЖ». Там клуб проиграл «Лансу», команде которая пять лет вообще не играла в Лиге 1. В той встрече парижане показывали весьма слабый футбол. Было видно, что клубу не хватает мощи в атаке.



А ведь то был «Ланс», а сейчас – «Марсель». Этот соперник намного сильнее и опаснее. Конечно, марсельцы не участвовали в еврокубках в августе, как это сделал «ПСЖ». Вместо этого они играли в товарищеских матчах. Нельзя сказать, что в них команда Виллаш-Боаша отлично себя показала – три победы и два поражения.



Начал сезон в Лиге 1 «Марсель» тоже не совсем удачно. Конечно, он смог выиграть у не самого сильного «Бреста», но с опасным счётом 3:2.



Поэтому сейчас команды находятся примерно в равных положениях. «ПСЖ» без звёзд превратился просто в сильную и крепкую команду Лиги 1, какими и являются «Марсель», «Лион» или «Лилль». Сам «Марсель» ещё ищет свою игру. Пока подопечные Виллаш-Боаша не выглядят основными фаворитами на попадание в еврокубки в этом сезоне.



Тут сложно прогнозировать, кто точно победит. Но думаю, учитывая потери «ПСЖ», голов в матче будет совсем немного. Предлагаю поставить на тотал голов меньше 3.5».