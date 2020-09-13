«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Леванте» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Дерби, один из самых интересных матчей первого тура чемпионата Испании — «Валенсия» против «Леванте». Здесь очень серьёзные изменения произошли в «Валенсии». Её возглавил Хави Грасия. Очень много футболистов команду покинули, причём лидеры — Парехо, Коклен, Родриго, который уехал играть за «Лидс». Какой предстанет «Валенсия», пока не очень понятно. Остались, правда, Гедеш, Макси Гомес. Остаётся пока и Денис Черышев. Но на что-то серьёзное «Валенсия» в этом сезоне претендовать не будет.
Что касается «Леванте», то здесь остался тренер Пако Лопес. «Леванте» практически всегда играет смело, в атаку. Сомневаюсь, что Пако Лопес отойдёт от своей игры. И в этом дерби он постарается какие-то очки набрать, а для этого надо забивать. В последних шести матчах между этими командами обязательно доезжал вариант «обе забьют». И здесь я бы на нём остановился. Коэффициент — 1.65. Первый тур, дерби — почему бы и нет?!»
- 13 сентября 2020
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