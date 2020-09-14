«Брайтон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.66, ИТБ 1.5 гола «Челси» за 1.69

«Здесь всё понятно, на мой взгляд. «Челси» должен выиграть и забивать более полутора мячей. Я предлагаю именно эти ставки. «Челси» при Фрэнке Лэмпарде очень уверенно смотрится именно в гостевых матчах.



В последних играх синие стали показывать достаточно зрелищный футбол. Он появился после небольшой паузы, которая была связана с переходным периодом. Да, последние матчи между соперниками заканчивались вничью, но я думаю, что сейчас «Челси» победит. Коэффициент неплохой, 1.66. Также поставлю на то, что синие забьют как минимум дважды».