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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.25, обе забьют за 1.85.

«Думаю, будет ничья. Почему ничья? Буквально все дерби — «Спартак – ЦСКА, ЦСКА – «Зенит», «Спартак – «Зенит» — проходят очень напряжённо. Перед матчем практически невозможно предсказать победителя, даже если кто-то на первом месте, а кто-то — на десятом.

Это доказывают все матчи между этими командами. Да, «Спартак» в лидерах, но у ЦСКА впереди Никола Влашич, Марио Фернандес, Константин Кучааев, который сейчас забивает и опасен в атаке.

Однако главное — оборона «Спартака». Как только стандарт у ворот красно-белых — всё, это половина гола. Думаю, здесь будет ничья".

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