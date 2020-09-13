ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.25, обе забьют за 1.85.
«Думаю, будет ничья. Почему ничья? Буквально все дерби — «Спартак – ЦСКА, ЦСКА – «Зенит», «Спартак – «Зенит» — проходят очень напряжённо. Перед матчем практически невозможно предсказать победителя, даже если кто-то на первом месте, а кто-то — на десятом.
Это доказывают все матчи между этими командами. Да, «Спартак» в лидерах, но у ЦСКА впереди Никола Влашич, Марио Фернандес, Константин Кучааев, который сейчас забивает и опасен в атаке.
Однако главное — оборона «Спартака». Как только стандарт у ворот красно-белых — всё, это половина гола. Думаю, здесь будет ничья".
- 13 сентября 2020
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:35
Партнерский контент