«Зенит» – «Арсенал» Тула: прогноз Максима Калиниченко на матч 7-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1.5) за 2.09.

«В рамках 7-го тура РПЛ «Зенит» будет принимать дома «Арсенал». Питерцы в последних играх чемпионата слегка «забуксовали». Они сначала уступили «Динамо», а затем сыграли вничью с «Локомотивом». В результате команда Сергея Семака потеряла лидерство в лиге, пропустив вперед себя «Спартак» и «Сочи».



«Арсенал» же, наоборот, в последних матчах буквально ожил. Туляки наконец-то смогли победить то же «Динамо», а затем сыграли вничью с «Химками». Правда, в последнем туре «Арсенал» всё-таки снова проиграл «Спартаку», но настрой у команды Сергея Подпалого всё равно должен быть боевой.



«Зениту» в этом матче будет тяжело из-за того, что много футболистов у него вернулись с матчей сборных. А это всегда не так просто для игроков. Они устали и сейчас должны перестраиваться на другие тактические схемы. В этом плане тульскому клубу намного проще. У него было почти две недели на подготовку к этой важной игре.



Думаю, Семаку придётся подстроиться под реалии и дать отдохнуть игрокам, вернувшимся с матчей национальных команд. Либо он будет их нагружать, либо всё-таки сделает ротации в составе. Интересно будет посмотреть на то, как питерцы выйдут из этой ситуации. Благо у клуба есть хорошая скамейка запасных.



В этом прогнозе я буду отталкиваться от того, что сине-бело-голубым будет непросто. Предлагаю поставить на победу «Арсенала» с форой (+1.5)».