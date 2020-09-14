«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч 7-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Локомотив».



Ставка: победа «Ростова» за 2.68.

«Ростов» принимает на родной арене столичный «Локомотив» 14 сентября. Жёлто-синие в прошлом году могли сотворить настоящую сенсацию, но объективные проблемы помешали побороться за Лигу чемпионов. Мне кажется, что у Валерия Карпина очень крутая команда и она способна ещё пошуметь на внутренней арене. Скорее всего, сегодня они доставят массу неприятностей своим визави.



«Железнодорожники» теряют форму в последних турах, однако гораздо значимей стала потеря главной звезды клуба Алексея Миранчука. Безусловно, в голове крутится имя его брата, только всё равно становится намного тяжелее в созидании. Ушёл креатив, а таким образом взломать оборону ростовчан очень сложно. Поставлю на хозяев».