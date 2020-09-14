«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч 7-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Локомотив».
Ставка: победа «Ростова» за 2.68.
«Ростов» принимает на родной арене столичный «Локомотив» 14 сентября. Жёлто-синие в прошлом году могли сотворить настоящую сенсацию, но объективные проблемы помешали побороться за Лигу чемпионов. Мне кажется, что у Валерия Карпина очень крутая команда и она способна ещё пошуметь на внутренней арене. Скорее всего, сегодня они доставят массу неприятностей своим визави.
«Железнодорожники» теряют форму в последних турах, однако гораздо значимей стала потеря главной звезды клуба Алексея Миранчука. Безусловно, в голове крутится имя его брата, только всё равно становится намного тяжелее в созидании. Ушёл креатив, а таким образом взломать оборону ростовчан очень сложно. Поставлю на хозяев».
- 14 сентября 2020
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:58
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:40
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20