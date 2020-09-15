«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.
«В прошлую пятницу «Динамо» впервые не выиграло под руководством Мирчи Луческу, сыграв дома 0:0 с «Десной». И мало того что киевляне, показав не лучший футбол, не победили, они ещё и потеряли Тимчика. Если добавить к нему выбывших из строя ранее Бурду и Попова, получится, что динамовская оборона будет сразу без трёх защитников.
Но в целом «Динамо» при Луческу вполне смотрится. В четырёх предшествующих пятничному матчах киевляне забили 15 мячей, а в матче за Суперкубок красиво переиграли «Шахтёр» — 3:1.
У «Алкмара» официальных матчей в новом сезоне пока не было. Причём по просьбе самого клуба был перенесён матч первого тура против «Утрехта» — для лучшей подготовки к ЛЧ. АЗ – нетипичная голландская команда, у него лучшая в лиге оборона – всего 17 пропущенных мячей в 25 матчах прошлого сезона и менее двух забитых мячей за игру. Для команды, занимающей в Эредивизи второе место, статистика непривычная.
Мне кажется, игра должна получиться осторожной. Ещё и потому что ответного матча не будет. Хозяева, зная об умении голландцев контратаковать, большие силы отряжать вперёд не будут, а попытаются выжать максимум из минимума моментов, как в игре с «Шахтёром».
Ну и АЗ, не любящий играть первым номером, форсировать события вряд ли будет».
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