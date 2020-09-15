«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Нефтехимик» — «Автомобилист».

Ставка: итоговая победа «Нефтехимика» за 2.59.

«Автомобилист» весьма неплохо стартанул, выиграл три матча подряд (правда, там принципиальных соперников не было), а в последнем матче домашней серии весьма неожиданно уступил нижегородскому «Торпедо». И пока выходит так, что на выезде уральцы играют на треть лучше, чем дома. Потому что на выезде они выиграли всё, а дома только два матча из трёх.



Теперь у «Автомобилиста» какая-то недоделанная выездная серия, состоящая всего из двух матчей по маршруту Нижнекамск – Пекин, который теперь у нас находится в Мытищах.



С одной стороны, особых проблем с «маленькими татарами» у екатеринбуржцев возникнуть не должно. Тем более что ранее «Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» семь последних матчей КХЛ, а с неофициальными матчами «предсезонки» их и вовсе будет восемь. Что же касается последней домашней победы нижнекамцев над уральцами, то она датирована октябрем 2017 года, после чего «маленьких татар» на глазах собственных болельщиков четыре раза унизили.



С другой стороны, хоккеисты с берегов Камы дома вцепляются во всё, что только можно. В СКА вцепиться не получилось, а вот «Витязь» в Нижнекамске пострадал. То есть мы можем ждать в грядущем матче от хозяев героизма и мужества, но ровным счётом настолько, насколько это позволит «Автомобилист». По идее, позволять он не должен, но ведь и с «Торпедо» никто не ожидал.



В общем, все на стороне гостей, и только внутренний голос подсказывает, что в истории этой не всё так просто. Поэтому, вопреки всему и даже логике, я рискну поставить на хозяйскую победу. Пусть даже не в основное время, а после него, но всё-таки. Нет пока в «Автомобилисте» той степенности и весомости, чтобы на выезде щёлкать команды второго эшелона, как орешки".