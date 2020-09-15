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Авангард» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 15 сентября

Авангард» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 15 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 Авангард» — СКА.

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.86.

«Обе команды показывают хорошую игру в начале этого сезона.

У СКА игра ещё не до конца сбалансирована. Состав покинуло много игроков, пришли новички, и гостям нужно время на отлаживание командных взаимодействий. СКА много забрасывает, но и много шайб пропускает в свои ворота – всё это говорит о том, что нет баланса. Особенно это касается обороны, её нужно улучшать.

«Авангард» мне нравится сейчас больше, тренер не менялся, и команда продолжает играть в хороший современный хоккей. Пока ещё рано делать выводы, насколько омичи будут сильнее по сравнению с прошлым сезоном, пять проведённых матчей ещё ни о чём не говорят.

Матч будет равным, но всё-таки я ставлю на «Авангард», правда, вполне вероятно, что он может выиграть и не в основное время. Но думаю, что хозяева склонят чашу весов в свою пользу».

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