«Динамо» К — АЗ: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов 15 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
Ставка: победа «Динамо» за 2.18.
«Ну что можно сказать? «Динамо» давно не выходило в группу Лиги чемпионов, теперь оно всё постарается для этого сделать, потому что амбициозный тренер Луческу, который не любит проигрывать, наверняка поставит большую задачу для клуба. Для этого его, наверное, и взяли.
Что касается игры «Динамо», то она, конечно, преобразилась. Это видно сразу с первых игр. В Суперкубке обыграли «Шахтёр». Небольшой плюс у «Динамо» ещё и в том, что АЗ ещё не начинал чемпионат. Он играет только товарищеские матчи, но голландский футбол — это хороший футбол. Хотя сложно, не имея игровой практики, показать достойную игру.
Тут однозначно мы можем поставить на «Динамо». Мой прогноз на этот матч: победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.18».
- 15 сентября 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 14 сентября 2020
-
21:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:50