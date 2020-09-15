«Динамо» К — АЗ: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов 15 сентября

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».



Ставка: победа «Динамо» за 2.18.



«Ну что можно сказать? «Динамо» давно не выходило в группу Лиги чемпионов, теперь оно всё постарается для этого сделать, потому что амбициозный тренер Луческу, который не любит проигрывать, наверняка поставит большую задачу для клуба. Для этого его, наверное, и взяли.



Что касается игры «Динамо», то она, конечно, преобразилась. Это видно сразу с первых игр. В Суперкубке обыграли «Шахтёр». Небольшой плюс у «Динамо» ещё и в том, что АЗ ещё не начинал чемпионат. Он играет только товарищеские матчи, но голландский футбол — это хороший футбол. Хотя сложно, не имея игровой практики, показать достойную игру.



Тут однозначно мы можем поставить на «Динамо». Мой прогноз на этот матч: победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.18».