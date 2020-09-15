Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Монпелье» — «Лион»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

«Монпелье» — «Лион»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монпелье» — «Лион».

Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.81.

«Монпелье» в эффектном стиле обыграл на выходных «Ниццу». Один Гаэтан Лаборд за матч нанёс семь ударов. Атака команды Мишеля Тер-Закаряна играла вдохновенно. Хозяева регулярно доставляли мяч в чужую штрафную, эффективно разыгрывали стандарты и больше 70 минут полностью доминировали на поле. Лишь в концовке при комфортном счёте игроки «Монпелье» позволили себе расслабиться и пропустили гол. Но на результат это не повлияло. Итог — яркая победа над амбициозной командой.

«Лион» нанёс 20 ударов по воротам «Бордо», но не смог победить. Реальных голевых моментов команда Руди Гарсии создала не так уж и много, но те, что были, гости не смогли довести до ума. Самый острый эпизод в конце матча был у вышедшего на замену Уссема Ауара, который обыграл защитника и из выгодного положения попал в штангу.

Три сезона подряд «Лион» не может выиграть в Монпелье. Последние матчи на «Стад де ла Моссон» складывались не очень результативно. Ни разу за три года в первых таймах команды не забивали больше гола. Я думаю, игра до перерыва будет закрытой. Мой прогноз — тотал 1-го тайма меньше 1 за 1.81».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020