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«Динамо» Киев — АЗ: прогноз Александра Аксёнова на матч квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — АЗ: прогноз Александра Аксёнова на матч квалификации Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».

Ставка: победа «Динамо» за 2.41.

«Довольно сложный матч для прогнозирования. Мы более или менее понимаем, что собой представляет динамовский коллектив, там всё же работает Луческу. Опытный тренер, который постепенно всё же выстроит определённую игру.

А вот «Алкмар» — это пока полнейшая загадка. Команда ещё не проводила официальных матчей, только товарищеские встречи, причём не самые успешные. Поэтому сейчас не совсем понятно, на что эта команда может рассчитывать.

Если бы голландская команда провела пару-тройку официальных матчей, то я бы рассчитывал на то, что «Алкмар» не проиграет, а так у Киева состояние сейчас лучше. Киев будет играть дома, поэтому поставлю на чистую победу «Динамо».

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