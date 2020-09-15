«Динамо» Киев – АЗ: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – АЗ.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.
«В рамках полуфинальных матчей квалификации к Лиге чемпионов «Динамо» Киев будет принимать дома нидерландский АЗ. Думаю, матч будет непростым для обеих команд. Играть они будут осторожно и от обороны.
Победитель этой пары встретится либо с «Гентом», либо с «Рапидом». Так что шансы попасть в ЛЧ довольно высоки. Соперники будут до последнего биться за шанс сыграть в главном турнире Европы.
Выступления «Динамо» позволили ему начать борьбу за попадание в ЛЧ только с этого раунда, тогда как АЗ уже встречался с «Викторией Пльзень». В том матче голландцы раскрылись только к концу. Им удалось сравнять аж на 95-й минуте и перевести игру в овертайм. Там уже они забили два мяча и победили – 3:1.
После этого АЗ провёл две товарищеские игры. Он уступил «Ден Хаагу» и сыграл вничью с «Гентом». Так что стабильности у этой команды сейчас я не вижу.
А «Динамо» последние игры провело в рамках старта нового сезона украинской Премьер-лиги. Там оно уже успело обыграть самого своего грозного соперника донецкий «Шахтёр» — 3:1. Правда, после этого киевляне сыграли вничью с более слабой командой, «Десной». В целом «Динамо» сейчас находится в перестройке с новым тренером, опытным Луческу. Так что от этого клуба можно ожидать любого результата.
Я в этой встрече не стану гадать, кто точно победит. Очевидного фаворита я не вижу. Поэтому предлагаю поставить на количество голов. Думаю, команды будут присматриваться друг к другу и не рисковать. Всё-таки это квалификация еврокубков, где клубы не так хорошо знают соперников, как в своих домашних чемпионатов.
Моя ставка – тотал голов в этом матче меньше 2.5».
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