«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов 15 сентября

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар» 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Динамо» за 2.23.



«Динамо» уже несколько лет в Лиге чемпионов не играло, поэтому для него это крайне важная история, нужно в эту Лигу чемпионов попадать. «Алкмар» команда довольно любопытная – достаточно сказать, что там есть опытный защитник Рон Влар, там играет сын Руда Гуллита.



Несмотря на то что «Алкмар» в последнее время играл товарищеские матчи, я думаю, что он будет предельно серьёзно настроен на игру с киевским «Динамо» и не будет бояться, потому что динамовцы в последнее время с трудом проходили квалификацию.



Есть один фактор, который, на мой взгляд, должен сказаться. Очень опытный Мирча Луческу, который прекрасно понимает ситуацию, в которой оказалась его команда, прекрасно понимает те задачи, которые перед ним поставили. Для него это будет самый важный матч. Я думаю, что все плюсы, которые бывают у команд Луческу, все минусы мы увидим. Коэффициент на победу «Динамо» — 2.23».