Эксперты оценили шансы «Краснодара» пройти ПАОК и попасть в групповой этап Лиги чемпионов

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который в 3-м квалификационном раунде обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба».
Эксперты считают российский клуб фаворитом пары: ставки на проход «Краснодара» принимаются с коэффициентом 1.60 (65%). Итоговый успех ПАОК оценён коэффициентом 2.33 (35%).
Поставить на победу «Краснодара» в первом матче предлагают за 2.02. Коэффициент на победу греческого клуба составляет 3.76, ничья идёт за 3.20.
Букмекеры полагают, что голов в первом матче будет немного: на тотал больше 2.5 мяча дают 2.10, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.74.
Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответная игра пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.
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