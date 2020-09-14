ПАОК — «Бенфика». Прогноз: не спешите отправлять «Краснодар» в Португалию

15 сентября ПАОК примет «Бенфику» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех греков оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика» 15 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика»получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 3-го раунда квалификации ЛЧ ПАОК — «Бенфика» (15.09.2020)

Не прошло и месяца с момента финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а уже вовсю решаются судьбы участников следующего. 15 сентября пройдут три одноматчевых противостояния, в результате которых определятся участники следующей стадии турнира – раунда плей-офф.

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В одном из матчей сойдутся греческий ПАОК и португальская «Бенфика». Путём жребия было определено, что встреча пройдёт на домашнем стадионе греческого клуба «Тумба», а начнётся в 21:00 мск. Болельщиков, конечно, на трибунах не будет, но фактор своего поля никто не отменял. Сразу отметим самое важное: победитель этой пары в раунде плей-офф сразится с «Краснодаром».



Греки уже играли в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Было это в конце августа во втором отборочном раунде. Тогда они встречались с турецким «Бешикташем» (3:1), тоже на своём поле. Интрига прожила недолго. Получилось мощно начать и огорошить соперника: к 30-й минуте счёт стал 3:0! Единственное, на что хватило турок – гол на 37-й минуте. Во втором тайме обошлось без взятий ворот.



После этого ПАОК успел провести две игры. Одну товарищескую против «Панатинаикоса» (1:0) и одну в первом туре нового сезона чемпионата Греции против «Ларисы» (1:0). В последнем случае, кстати, клуб выглядел бодро и мог побеждать даже крупнее.

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Это говорит о том, что проблем с тонусом у греков возникнуть не должно. При этом состав остается плюс-минус тем же, что играл с турками. Так что у португальцев могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь на старте сезона физические кондиции играют ключевую роль.



«Бенфика» в прошлом сезоне чемпионата Португалии проиграла гонку «Порту» и финишировала второй. Это позволило ей стартовать в Лиге чемпионов сразу с 3-го квалификационного раунда. По понятным причинам команда идёт фаворитом в предстоящем поединке, всё-таки разница в классе исполнителей имеется. Однако штука вот в чем.



Прошлый официальный матч «орлов» состоялся ещё первого августа. Тогда они уступили в финале Кубка Португалии всё тому же «Порту» со счётом 1:2. За прошедшие полтора месяца с того момента они провели пять товарищеских встреч, но «товарняки» всё же отличаются от официальных игр. Так что здесь встаёт вопрос о физической готовности команды.

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Между собой соперники уже встречались на европейской арене, было это не так давно. В сезоне-2018/2019 по итогам двухматчевого противостояния раунда плей-офф «Бенфика» обыграла ПАОК с общим счётом 5:2. Однако здесь стоит заметить, что греки забили в обоих случаях.



На наш взгляд, теперь им удастся повторить то достижение. Португальцы наверняка просядут ближе к середине второго тайма, что повысит шансы хозяев. Мы бы рискнули и проверили ИТБ1 1 мяча за коэффициент 2.43. Альтернативный вариант – обе забьют за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Бенфика» 15 сентября 2020 года

На наш взгляд, «Бенфике» будет не так просто пройти в следующий раунд, как может показаться на первый взгляд. На стороне ПАОКа родное поле и отличная форма. Греки уверенно выбили крепкий «Бешикташ» в прошлой стадии (3:1) и успели стартовать в национальном первенстве. Португальцы же играли свой последний официальный матч более месяца назад, проблемы с тонусом рискуют сказаться.



Ставка: индивидуальный тотал ПАОКа больше 1 мяча за 2.34.